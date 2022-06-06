Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни

Астрономы дали прогноз магнитных бурь в июне. Специалисты рассказали, какова будет солнечная активность и геомагнитная обстановка в первый месяц лета, сообщает Zakon.kz.

Желательно ознакомиться заранее с календарем магнитных бурь, чтобы успеть подготовить организм к их возможному воздействию. Сейчас ни одно из солнечных пятен не несет угрозы сильных солнечных вспышек, пишет сайт Spaceweather.

Врачи рекомендуют в дни, предшествующие магнитным колебаниям, и в сами дни магнитных бурь воздерживаться от алкоголя и тяжелой еды, стараться придерживаться легкого рациона.

Нужно больше пить воды, травяные чаи, компоты.

Желательно воздержаться от кофе и крепкого чая.

Стараться больше времени проводить на свежем воздухе.

Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период.

Нужно пересмотреть режим сна.

Магнитные бури в июне

10-12 июня — это сравнительно незначительные геомагнитные колебания, их пик придется на 11 июня.

15-17 июня — сильнейшая магнитная буря июня с пиком 16 июня.

23-25 июня — незначительные геомагнитные колебания с наивысшей интенсивностью 24 июня.

30 июня — слабая магнитная буря.