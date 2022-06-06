Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни
Желательно ознакомиться заранее с календарем магнитных бурь, чтобы успеть подготовить организм к их возможному воздействию. Сейчас ни одно из солнечных пятен не несет угрозы сильных солнечных вспышек, пишет сайт Spaceweather.
Врачи рекомендуют в дни, предшествующие магнитным колебаниям, и в сами дни магнитных бурь воздерживаться от алкоголя и тяжелой еды, стараться придерживаться легкого рациона.
Нужно больше пить воды, травяные чаи, компоты.
Желательно воздержаться от кофе и крепкого чая.
Стараться больше времени проводить на свежем воздухе.
Любые тяжелые физические нагрузки рекомендуется отложить на другой период.
Нужно пересмотреть режим сна.
Магнитные бури в июне
10-12 июня — это сравнительно незначительные геомагнитные колебания, их пик придется на 11 июня.
15-17 июня — сильнейшая магнитная буря июня с пиком 16 июня.
23-25 июня — незначительные геомагнитные колебания с наивысшей интенсивностью 24 июня.
30 июня — слабая магнитная буря.