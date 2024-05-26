До середины июня магнитные бури не прогнозируют

Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ, магнитные бури до конца мая и середины июня, а точнее, до 16 июня, не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

В это время, по прогнозам экспертов, магнитосфера будет спокойной. 1 и 2 июня возможны небольшие колебания.

А уже 16 июня, по прогнозу специалистов Лаборатории, ожидается магнитная буря уровня G1, это считается слабой магнитной бурей. Отметим, что прогноз магнитных бурь может и поменяться.

Фото: xras.ru

Ранее сообщалось, что в 2024 году Землю накроет волна магнитных бурь. Максимум солнечной активности и магнитных бурь на Земле ученые предрекали в мае. И они действительно были. 11 мая Землю накрыла экстремальная магнитная буря мощностью G5. Подобная была зафиксирована впервые с августа 2005 года. По шкале из пяти значений G1 – слабо, а G5 – экстремально сильно. Известно, что за несколько дней до этого на Солнце произошло несколько сильнейших вспышек, включая наивысшую – Х. Как отмечают эксперты, к концу года активность Солнца может пойти на спад.



