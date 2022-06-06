Доллар слегка подешевел на торгах
Фото: freepik
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 431,88 тенге, снизившись на 0,33 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,02 тенге, до 7,07 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 64,98 тенге (+0,21).
Средневзвешенный курс евро установился на отметке 463 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-436 тенге, евро – по 460-468 тенге, российские рубли – по 6,3-6,7 тенге.
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