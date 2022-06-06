Доллар слегка подешевел на торгах

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,02 тенге, до 7,07 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 64,98 тенге (+0,21).

Средневзвешенный курс евро установился на отметке 463 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-436 тенге, евро – по 460-468 тенге, российские рубли – по 6,3-6,7 тенге.