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Доллар слегка подешевел на торгах

торги на бирже Фото: freepik
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 431,88 тенге, снизившись на 0,33 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,02 тенге, до 7,07 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 64,98 тенге (+0,21).

Средневзвешенный курс евро установился на отметке 463 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-436 тенге, евро – по 460-468 тенге, российские рубли – по 6,3-6,7 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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