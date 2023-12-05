Доллар слегка подешевел на торгах 5 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,05 тенге, снизившись на 0,33 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 64,50 тенге (-0,09).

Курс евро установлен Нацбанком – в 501,65 тенге, рубля – 5,1 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,7-462,7 тенге, евро – по 498,5-501,5 тенге, российские рубли – по 4,97-5,11 тенге.

Между тем мировые цены на нефть остаются стабильными на торгах 5 декабря.

Так, цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 78,03 долларов за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились на 5 центов и составили 73,09 доллара за баррель.