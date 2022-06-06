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Эффектное выступление устроили борцы на турнире в Алматы

казахстан Фото: uww.org
В Алматы завершился один из четырех рейтинговых турниров по трем видам борьбы. Самые яркие события с участием казахстанских борцов — в материале Zakon.kz.

В Алматы выступили лучшие борцы мира из 15 стран. Среди них — победители и призеры олимпийских игр, чемпионы мира и победители континентальных чемпионатов.

В женских соревнованиях спортсменки устроили болельщикам настоящее шоу, показав яркие приемы и бескомпромиссную борьбу.

Жамиля Бакбергенова после победы на домашнем турнире расположилась на первой строчке рейтинга UWW в весе до 72 кг. В Алматы она одолела перспективную спортсменку из Индии Бипашу Бипаша.

Еще одно золото на счету Марины Седневой в весе до 55 кг.

Казахстанки сумели выиграть две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.

В соревнованиях греко-римлян спортсмены также подарили болельщикам зрелищные бои. Не обошлось и без казахстанского дерби. В весе до 77 кг более опытный Демеу Жадраев не сумел победить коллегу по сборной Кахармана Кисыметова.

В целом, в греко-римской борьбе на Кубке Болата Турлыханова казахстанцы выиграли одну золотую, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

В соревнованиях среди вольников единственную золотую медаль для сборной Казахстана принес Болат Сакаев в весе до 79 кг. В целом, отечественные борцы вольного стиля сумели выиграть одну золотую, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Юные волонтеры турнира не остались в стороне и продемонстрировали свои борцовские навыки.

Объединенный мир борьбы (UWW) ввел систему проведения четырех рейтинговых турниров по олимпийским видам спортивной борьбы. Система накопления рейтинговых очков при жеребьевке применяется на чемпионатах мира и олимпийских играх.

Кубок Болата Турлыханова — один из четырех рейтинговых турниров в календаре UWW на 2022 год.

Альберт Ахметов
1xBet Алматы
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