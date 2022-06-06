Первый раз в первый класс: в МОН напомнили казахстанцам о сроках подачи заявления

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В Казахстане более 250 тыс. заявлений для приема детей в первый класс поступило за два месяца. Из них 70,5% детей выбрали обучение на государственном языке. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.