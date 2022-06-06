Первый раз в первый класс: в МОН напомнили казахстанцам о сроках подачи заявления
Фото: Zakon.kz
В Казахстане более 250 тыс. заявлений для приема детей в первый класс поступило за два месяца. Из них 70,5% детей выбрали обучение на государственном языке. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает Zakon.kz.
Прием заявлений для зачисления в первый класс стартовал 1 апреля и продлится до 1 августа. Для удобства граждан услуга автоматизирована и прием документов проводится через веб-портал eGov.kz. Также по желанию родителей документы можно подать в традиционном бумажном формате, – напомнили в МОН РК.
Как отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова, «прием документов идет в штатном режиме».
Родители активно сдают документы. В этом году стало больше первоклашек, желающих обучаться на государственном языке. Самые высокие показатели по набору в классы с казахским языком обучения в Мангистауской (91%), Кызылординской (91,5%), Жамбылской (82,2%) и Атырауской (80,1%) областях.Гульмира Каримова
Всего, как ожидают в Минобразования, «в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тыс. казахстанских детей».
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