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18-летний алматинец стал победителем Кубка Европы по триатлону

Триатлон Победитель КЕ-2022 Фото: Instagram/sashakage6000
В польском городе Жешуве прошел Кубок Европы по триатлону (Europe Triathlon Cup Rzeszów 2022) среди юниоров. Золотую медаль этих престижных соревнований завоевал алматинец Александр Тен, сообщает Zakon.kz.

Помимо Александра Тена, на старт вышли еще два казахстанца – Егор Крупяков и Данил Породнов. В невероятной и сложной борьбе, за счет титанических усилий и воли к победе, алматинский триатлонист сумел добыть «золото» Кубка Европы. После первой дисциплины, плавания на 750 метров, Александр уступал практически большинству из участников.

На втором 20-километровом велосипедном этапе казахстанская тройка спортсменов немного улучшила свои показатели. Завершающей стадией стал забег на 5 километров, где Александр Тен вырвал победу у двух польских триатлонистов. Итоговое время чемпиона на финише — 00:59:51. Егор Крупяков на 14-й позиции, а Данил Породнов – на 16-й.

Куандык Шынасилов
1xBet Польша
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