Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике

Казахстанец Шерзод Хаширбаев завоевал золотую медаль этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике, проходящего в швейцарском городе Айроло, сообщает Zakon.kz.

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Первое место завоевал Шерзод Хаширбаев – 96.93 балла, второе место досталось украинцу Максиму Кузнецову – 94.82 и третье место взял швейцарец Пирмин Вернер – 93.99.

Отмечается, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. До этого он стал третьим.







Ранее сообщалось, что историческую медаль завоевал казахстанец Денис Никиша на ЧМ по шорт-треку в Нидерландах.