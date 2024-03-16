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Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 21:14 Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанец Шерзод Хаширбаев завоевал золотую медаль этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике, проходящего в швейцарском городе Айроло, сообщает Zakon.kz.

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Первое место завоевал Шерзод Хаширбаев – 96.93 балла, второе место досталось украинцу Максиму Кузнецову – 94.82 и третье место взял швейцарец Пирмин Вернер – 93.99.

Отмечается, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. До этого он стал третьим.


Ранее сообщалось, что историческую медаль завоевал казахстанец Денис Никиша на ЧМ по шорт-треку в Нидерландах.

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