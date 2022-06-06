Курбан Бердыев покинул пост главного тренера алматинского «Кайрата»

Футбольный клуб «Кайрат» объявил, что алматинский коллектив и главный тренер Курбан Бердыев достигли соглашения о прекращении сотрудничества по взаимному согласию сторон, сообщает Zakon.kz.

Вместе с главным тренером клуб покидают и его помощники: Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко, Андрей Мацюра и Эдуард Кундухов.

Курбан Бердыев возглавил «Кайрат» в 2021 году. Под его руководством алматинцы впервые выступили в групповом этапе еврокубков, а также выиграли Кубок Казахстана.

В нынешнем сезоне КПЛ «Кайрат» после первого круга первенства находится на восьмом месте, набрав 16 очков после 12 туров.

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