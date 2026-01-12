Назначен новый главный тренер мадридского "Реала"

Испанский клуб "Реал Мадрид" объявил о назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером первой команды. Решение последовало после завершения сотрудничества с Хаби Алонсо по взаимному согласию сторон, сообщает Zakon.kz.

По информации, опубликованной на сайте клуба, Арбелоа ранее работал с молодежными командами "Реала", а в качестве игрока провел в клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка чемпионов.

"Для Арбелоа это первый опыт тренерской работы со взрослой командой. Сроки контракта с 42‑летним специалистом не уточняются. Арбелоа сменил в должности Хаби Алонсо, об отставке которого было объявлено в понедельник", – пишет пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся финал Суперкубка Испании по футболу, где каталонская "Барселона" победила мадридский "Реал" со счетом 3:2.

