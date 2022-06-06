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Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева

Поздравление Фото: akorda.kz
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и поприветствовал начало нового этапа развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана, передает Акорда.

Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.

Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран. В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Константин Вноровский
Жапаров Садыр Токаев Касым-Жомарт
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