Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением всенародного референдума и поприветствовал начало нового этапа развития Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Глава Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за поздравление и активное участие в референдуме миссии наблюдателей из Кыргызстана, передает Акорда.

Президент Казахстана сообщил, что в процессе строительства Нового Казахстана особое внимание будет уделено дальнейшему укреплению сотрудничества с братским Кыргызстаном.

Собеседники отметили, что итоги недавних переговоров в Бишкеке подтвердили высокий уровень казахско-кыргызских отношений и определили новые горизонты стратегического партнерства двух стран. В настоящее время правительства Казахстана и Кыргызстана работают над реализацией достигнутых договоренностей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.