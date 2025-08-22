Сегодня, 22 августа 2025 года, президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику.

"Убежден, что этот визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами. Казахи и кыргызы – братские народы. У нас общая история, близкие традиции и мировоззрение. Испокон веков два народа живут в предгорьях Алатау в мире и согласии. Сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. В целом, между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное многогранное сотрудничество", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Глава нашего государства отметил значительный вклад президента Кыргызстана в укрепление двусторонних отношений.

"Благодаря вашей неустанной деятельности в Кыргызстане происходят позитивные изменения. Вы реализуете важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Ярким подтверждением этого служит рост экономики страны на 11,7% с начала года. Мы рады достижениям братского Кыргызстана и придаем большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Садыр Жапаров поблагодарил главу нашего государства за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Бишкек.

"Вас знают в Кыргызстане как выдающегося государственного деятеля и опытного дипломата международного уровня. Мы очень рады, что в последние годы при вашей непосредственной поддержке двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень, а наши дружественные и братские отношения еще больше укрепились. Мы с особым уважением относимся к казахскому народу. Нас связывают общие исторические корни. Мы следуем заветам наших предков – Токтогула и Абая, Чингиза и Мухтара. Мы стремимся передать наше историческое наследие будущим поколениям. Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Наша главная сила – в солидарности и единстве двух стран", – подчеркнул президент Кыргызстана.

Фото: akorda.kz

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с официальным визитом 21 августа 2025 года. Его в аэропорту Манас встретил президент КР Садыр Жапаров.

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 22 августа начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит". Затем глава государства почтил память выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова.