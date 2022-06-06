В Британии пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

Процедура вотума доверия британскому премьер-министру Борису Джонсону может быть запущена уже сегодня, сообщает Zakon.kz.

Требование провести голосование поступило от необходимого минимума однопартийцев главы кабинета, передает телеканал ITV.

Как минимум 15% депутатов от Консервативной партии, то есть 54 человека, направили письма о недоверии Джонсону председателю так называемого комитета 1922 сэру Грэму Брэди. Только он знает, сколько именно таких писем уже было отправлено.

По словам Брэди, голосование состоится в понедельник, 6 июня, с 18:00 до 20:00 по Гринвичу (с 23:00 до 01:00 по времени Нур-Султана).

В случае поражения Джонсону придется сложить полномочия премьер-министра.

Причиной недовольства британских парламентариев стало посещение премьер-министром вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит во время пандемии. Борис Джонсон извинился, но отказался покидать свой пост. Более половины британцев выступили за его отставку.