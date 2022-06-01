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Борис Джонсон считает, что уходить с поста в нынешней ситуации безответственно

премьер-министр Великобритании Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Премьер-министр Великобритании заявил, что на фоне растущих цен в Соединенном королевстве и военного конфликта в Украине его уход был бы безответственным решением, передает Zakon.kz.
Я много и долго думал об этом, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением, – цитируют Джонсона РИА Новости.

Ранее члены парламента Великобритании неоднократно обращались с письмом о недоверии премьер-министру, призывая Бориса Джонсона отказаться от своей должности. Также экс-министр культуры и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт призвал премьера уйти в отставку. Это произошло после отчета о расследовании вечеринок чиновников на Даунинг-стрит во время национального карантина.

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Елена Беляева
Джонсон Борис Великобритания
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