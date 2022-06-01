Борис Джонсон считает, что уходить с поста в нынешней ситуации безответственно

Фото: Instagram/borisjohnsonuk

Премьер-министр Великобритании заявил, что на фоне растущих цен в Соединенном королевстве и военного конфликта в Украине его уход был бы безответственным решением, передает Zakon.kz.