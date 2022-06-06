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В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу – Токаев

Президент РК Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о реформах в правоохранительной системе, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что необходимо продолжить курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека.

В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений.

Нам также необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции.Касым-Жомарт Токаев

Президент добавил, что для этого была создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов. 

Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны глава государства представит в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года.

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Референдум в Казахстане Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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