Первое заседание Национального курултая пройдет в Улытау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу по результатам референдума объявил, где состоится первое заседание Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства.

Действительно, судьба Родины находится в руках каждого из нас. Нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей. Только так мы сможем осуществить радикальные преобразования во всех сферах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Глава государства отметил, что самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а наша главная цель – создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста.

Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут. Для меня превыше всего конкретная работа и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Результаты референдума открывают совершенно новую главу в истории нашей государственности. Сделав свой выбор, наш народ показал волю к созиданию и стремление к радикальным переменам. Нам предстоит еще многое сделать для развития страны. Я абсолютно убежден в том, что вместе мы обязательно достигнем поставленных целей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уверен, что вместе мы построим Новый Казахстан.