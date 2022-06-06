Первое заседание Национального курултая пройдет в Улытау
Фото: wikimedia
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу по результатам референдума объявил, где состоится первое заседание Национального курултая, сообщает Zakon.kz.
Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан. Как говорится, семь раз отмерь и один раз отрежь. Наши предки всем миром принимали самые важные решения. Продолжая эту славную традицию, я объявил о создании Национального курултая.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В его состав войдут представители различных слоев общества, авторитетные и активные граждане. Первое заседание курултая состоится в Улытау – колыбели нашей нации. Таким образом, у граждан появится больше возможностей принять самое непосредственное участие в работе государства.
Действительно, судьба Родины находится в руках каждого из нас. Нам предстоит кардинально трансформировать систему общественных и личных ценностей. Только так мы сможем осуществить радикальные преобразования во всех сферах. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил создать Национальный курултай
Новость по теме
Глава государства отметил, что самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а наша главная цель – создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста.
Пустые обещания и красивые слова ни к чему не ведут. Для меня превыше всего конкретная работа и реальные изменения. Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Результаты референдума открывают совершенно новую главу в истории нашей государственности. Сделав свой выбор, наш народ показал волю к созиданию и стремление к радикальным переменам. Нам предстоит еще многое сделать для развития страны. Я абсолютно убежден в том, что вместе мы обязательно достигнем поставленных целей. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства уверен, что вместе мы построим Новый Казахстан.
0
КОММЕНТАРИИ