Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»
Фото: pixabay
Самку снежного барса с детенышем удалось запечатлеть на видео в национальном парке «Көлсай Көлдері», сообщает Zakon.kz.
Уникальные кадры краснокнижного животного попали на объектив фотоловушки, говорится в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.
Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана.
Два года назад фотоловушка парка засняла «краснокнижных» хищников дважды: в июне - самку с двумя детенышами, в октябре - двух детенышей.
В прошлом году известно еще об одном случае. Тогда же в администрации парка отметили, что на его территории замечены всего 16 особей снежного барса.
0
КОММЕНТАРИИ