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Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»

Самка с детенышем в фотоловушке Фото: pixabay
Самку снежного барса с детенышем удалось запечатлеть на видео в национальном парке «Көлсай Көлдері», сообщает Zakon.kz.

Уникальные кадры краснокнижного животного попали на объектив фотоловушки, говорится в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана.

Два года назад фотоловушка парка засняла «краснокнижных» хищников дважды: в июне - самку с двумя детенышами, в октябре - двух детенышей.

В прошлом году известно еще об одном случае. Тогда же в администрации парка отметили, что на его территории замечены всего 16 особей снежного барса.

Константин Вноровский
Алматинская область
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