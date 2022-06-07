Самка снежного барса с детенышем попала на видео в нацпарке «Көлсай көлдері»

Самку снежного барса с детенышем удалось запечатлеть на видео в национальном парке «Көлсай Көлдері», сообщает Zakon.kz.

Уникальные кадры краснокнижного животного попали на объектив фотоловушки, говорится в Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана.

Два года назад фотоловушка парка засняла «краснокнижных» хищников дважды: в июне - самку с двумя детенышами, в октябре - двух детенышей.

В прошлом году известно еще об одном случае. Тогда же в администрации парка отметили, что на его территории замечены всего 16 особей снежного барса.