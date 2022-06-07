Казахстан обыграл Словакию в Лиге наций УЕФА

В матче Лиги наций УЕФА сборная Казахстана одержала сенсационную победу над командой Словакии, сообщает Zakon.kz.

Встреча прошла в Трнаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 26-й минуте забил Аслан Дарабаев.

На 77-й минуте Ладислав Алмаси сравнял счет, но после видеопросмотра гол отменили, так как он был забит с нарушением правил.

Следующий матч Казахстан проведет 11 июня против Беларуси.

Ранее сборная РК обыграла команду Азербайджана в домашнем матче, тогда дублем отметился Абат Аймбетов.

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