Казахстан обыграл Словакию в Лиге наций УЕФА
Фото: kff.kz
В матче Лиги наций УЕФА сборная Казахстана одержала сенсационную победу над командой Словакии, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла в Трнаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 26-й минуте забил Аслан Дарабаев.
На 77-й минуте Ладислав Алмаси сравнял счет, но после видеопросмотра гол отменили, так как он был забит с нарушением правил.
Следующий матч Казахстан проведет 11 июня против Беларуси.
Ранее сборная РК обыграла команду Азербайджана в домашнем матче, тогда дублем отметился Абат Аймбетов.
Казахстан стартовал с победы в Лиге наций
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