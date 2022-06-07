В торговле людьми подозревают чиновников в Костанайской области

Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата области» по факту торговли людьми, сообщает Zakon.kz.

Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур-Султан. Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу

В ведомстве отметили, что одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест.

Как уточнили в АФМ, окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования.