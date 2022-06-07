В торговле людьми подозревают чиновников в Костанайской области
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Антикоррупционной службой по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата области» по факту торговли людьми, сообщает Zakon.kz.
Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в Нур-Султан.Пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу
В ведомстве отметили, что одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест.
Как уточнили в АФМ, окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования.
Иная информация в интересах следствия, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.
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