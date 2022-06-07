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Бублик и Кирьос вышли в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте

Теннис Победа Первый круг Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в дуэте с австралийцем Ником Кирьосом успешно стартовали на турнире серии ATP 250 BOSS Open с призовым фондом 770 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-австралийская пара за 50 минут сумела переиграть Филиппа Освальда (Австрия) и Ханса Хач Вердуго (Мексика) – 6:2, 6:4. 

7 июня лучший теннисист Казахстана попробует выиграть свой первый матч на этом турнире в одиночном разряде. На старте ему будет противостоять американец Денис Кудла.

Другой казахстанец, Тимофей Скатов, не смог пробиться во второй круг Челленджера в итальянской Перудже. За выход во второй круг петропавловский теннисист уступил хозяину кортов Флавио Коболли со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Не смог порадовать своих болельщиков и Денис Евсеев. В первом раунде Челленджера на площадках американского Орландо алматинец проиграл японцу Ясутаке Утияме – 6:1, 3:6, 2:6.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр
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