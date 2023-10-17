Александр Бублик с трудом пробился в четвертьфинал парного разряда турнира в Антверпене

В Антверпене (Бельгия) стартовал турнир серии ATP-250. В этих состязаниях принимает участие лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик. Он выступает в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге парного разряда казахстанец в тандеме с россиянином Александром Шевченко (84 АТР) одержали победу над местным дуэтом Микаэль Гертс/Готье Онклин (WC) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 12:10. Встреча продлилась 1 час и 30 минут. Бублик и Шевченко семь раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гертса и Онклина ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Соперники казахстанско-российской пары пока не определены.

В одиночном разряде первая ракетка Казахстана начнет свой путь со второго раунда, где сыграет с представителем Франции Грегуаром Баррером (72 АТР).

Стоит отметить, для Александра Бублика, это первый турнир после домашнего поражения на "Astana Open-2023".