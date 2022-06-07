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Часть зданий останется без горячей воды в Жетысуском и Турксибском районах Алматы

отключение Фото: pixabay
Отключение некоторых зданий от горячей воды в двух районах Алматы произойдет 10 июня — с 09:00 до 20:00, передает Zakon.kz.

Горячая вода не будет поступать в жилые дома и здания, расположенные на территории Жетысуского и Турксибского районов в контуре улиц:

  • Жансугурова – Тихого – Глазунова – Рыскулова, по ул. Ратушного, а также в мкр. Кулагер, Кокмайса и Айнабулак 1, 2, 3, 4.

Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции. Приносим извинения за временные неудобства. ТОО «Алматинские тепловые сети»

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Ирина Лукичева
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