Часть зданий останется без горячей воды в Жетысуском и Турксибском районах Алматы
Фото: pixabay
Отключение некоторых зданий от горячей воды в двух районах Алматы произойдет 10 июня — с 09:00 до 20:00, передает Zakon.kz.
Горячая вода не будет поступать в жилые дома и здания, расположенные на территории Жетысуского и Турксибского районов в контуре улиц:
Жансугурова – Тихого – Глазунова – Рыскулова, по ул. Ратушного, а также в мкр. Кулагер, Кокмайса и Айнабулак 1, 2, 3, 4.
Ограничения вводятся для врезки линии временного трубопровода для обеспечения горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции. Приносим извинения за временные неудобства. ТОО «Алматинские тепловые сети»
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
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