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Асхат Аймагаметов прокомментировал разделение МОН

Асхат Аймагамбетов, МОН, Казахстан Фото: Zakon.kz
Сейчас самая главная задача — это правильная и эффективная реализация решения. Об этом заявил в кулуарах правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас самая главная задача – это правильная и эффективная реализация данного решения. В приоритете находится эффективность системы образования и науки. Поэтому в данном случае будем проводить необходимую работу. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Министр уточнил, что есть законодательство, которое четко регламентирует, кто принимает соответствующее решение.

В данном случае на уровне правительства и на уровне руководства страны принимается решение о структуре, о конкретном дизайне создания этих министерств.Асхат Аймагамбетов

1 июня президент Касым-Жомарт Токаев предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства.

Глава государства отметил необходимость создать в Казахстане национальную систему цитирования, которая, по его мнению, позволит в значительной степени повысить качество научно-исследовательских работ. Этот шаг потребует укрепления потенциала казахстанских научных журналов, подчеркнул он.

Айша Тулеубекова
МОН РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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