Асхат Аймагаметов прокомментировал разделение МОН

Фото: Zakon.kz

Сейчас самая главная задача — это правильная и эффективная реализация решения. Об этом заявил в кулуарах правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Zakon.kz.