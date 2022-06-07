Разработаны правила ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов

Министерство информации и общественного развития разработало правила ведения реестра законных представителей иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями, осуществляющих взаимодействие с уполномоченным органом в области СМИ, сообщает Zakon.kz.

Формирование и ведение реестра осуществляется уполномоченным органом (МИОР РК) на основании сведений, представленных собственниками или иными законными представителями иностранной онлайн-платформы и сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Каждая реестровая запись содержит следующую информацию:

1. Сведения о законных представителях иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями:

для граждан РК – фамилия, имя, отчество, ИИН, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания;

для юридических лиц – полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес местонахождения, БИН, основной государственный регистрационный номер, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, иного контактного лица организации;

для индивидуальных предпринимателей – наименование, фамилия, имя, отчество, ИИН, адрес регистрации по месту жительства;

для иностранных организаций – полное и сокращенное наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения;

для иностранных граждан и лиц без гражданства – фамилия, имя, отчество, вид, номер и страна выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства;

2) почтовый адрес, электронный адрес законного представителя иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями;

3) доменное имя онлайн-платформы и сервиса обмена мгновенными сообщениями;

4) электронный адрес администрации онлайн-платформы и сервиса обмена мгновенными сообщениями;

5) номер реестровой записи и дата ее включения в реестр;

6) сведения, связанные с организацией взаимодействия уполномоченного органа с законными представителями иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Как отмечается, в реестре сохраняется персонифицированная история изменений реестровых записей с указанием даты и времени создания записей. Удаление сведений из реестра не допускается.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 20 июня.