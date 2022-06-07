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«Наконец-то нашли!»: двое мужчин блуждали по степи трое суток в Карагандинской области

спасение мужчин в степи Карагандинской области Фото: скриншот видео
В степях Карагандинской области заблудились двое мужчин: их искали трое суток. В департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают соблюдать элементарные меры безопасности при поездках на дальние расстояния, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС заявили, что двое жителей Приозерска направились на машине в сторону Каражала по степному бездорожью.

3 июня примерно в середине пути их автомобиль сломался, и мужчины решили вернуться в Приозерск пешком. Плохо ориентируясь в местности, мужчины несколько дней блуждали по степи. Мобильная сеть была недоступна, а телефоны разряжены. Имеющийся небольшой запас воды закончился быстро. Заблудившиеся за несколько дней прошли вместе примерно 100 км. Один из них, окончательно выбившись из сил, решил остаться в заброшенном строении. А второй продолжил путь. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

6 июня, как уточнили в пресс-службе, под утро оставшемуся в заброшенном здании мужчине удалось включить разряженный телефон и дозвониться до спасателей. Он успел сообщить свое примерное местоположение.

После продолжительных поисков спасателям удалось найти одного из мужчин примерно в 120 км от Приозерска. Обессилевший мужчина сообщил координаты, куда направился его друг. Но в указанном направлении его найти не удалось. Передвижения пропавшего спасателям пришлось определять по еле заметным следам на земле. Поиски продолжались до вечера.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

Тем временем окончательно выбившийся из сил и потерявший надежду на спасение заблудившийся мужчина решил развести огонь, надеясь на то, что кто-то заметит дым.

Его ожидания не были напрасны. Поисковая группа увидела дым и быстро нашла пропавшего. Мужчин отпоили, покормили и доставили в город.Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Анастасия Московчук
Карагандинская область Приозерск
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