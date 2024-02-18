Пастух три дня блуждал в буран и мороз в степи Карагандинской области

Табунщика нашли в степи спустя три дня в степи Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 14 февраля из отгонного пункта в поисках потерявшихся лошадей выехали три табунщика на снегоходах. К ночи того же дня двое вернулись, а третий так и не появился к ночи следующего дня.

"Коллеги и родственники начали поиски 37-летнего табунщика самостоятельно. К поискам присоединились и полицейские Нуринского района, получившие к этому времени сообщение. Ориентировка с описанием мужчины была разослана во все отделы полиции и соседние области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне полицейские для поиска мужчины дважды поднимали вертолет МЧС, но результатов это не дало.

"Пешие поиски также результатов не дали. Между тем в регионе температура воздуха понижалась с каждой минутой, помимо бурана в степи крепчал мороз. Надежды найти живым табунщика таяла с каждой минутой. И сегодня, через три дня после исчезновения сельчанина от участкового Бекзата Шокембаева поступила информация, что в зимовке на границе Карагандинской и Улытауской областей в 120 км от отгонного пункта находится потерявшийся табунщик", – сообщили в полиции.

Сообщается, что состояние найденного пастуха удовлетворительное, сейчас принимаются меры по доставке его домой.

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