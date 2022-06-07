Исполнение гимна на еженедельных линейках может стать обязательным – МОН

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов предложил во всех школах страны на еженедельных линейках исполнять гимн, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом он заявил на аппаратном совещании министерства во время рассмотрения вопроса о воспитательной работе в школах.

Буквально недавно мы отпраздновали 30-летие государственных символов нашей страны. Говорили о важности и формировании уважительного отношения к государственным символам. Конечно, мы должны понимать, что многое зависит от системы образования. Поэтому во многих школах уже издавна имеется хорошая традиция, когда на еженедельных линейках поют государственный гимн. Я думаю, что это должно быть правилом для всех наших школ. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов

Министр попросил при подготовке к новому учебному году учесть этот вопрос.

Напомним, ранее сенатор Нурторе Жусип предложил максимально ужесточить статьи закона по надругательству над государственными символами, удвоить установленный размер штрафа и продлить срок наказания до пяти лет.

Скандал разразился из-за концерта казахстанской группы «Ирина Кайратовна» и артистов Shiza, Nurik Smit. Возмущение у многих вызвало то, что артисты выступали нетрезвыми и вели себя неуважительно по отношению к государственному флагу.