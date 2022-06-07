Почему аннулировали данные по голосованию на участке №2 в Алматы, объяснили в ЦКР
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров на брифинге в ведомстве рассказал, почему были аннулированы итоги голосования по поправкам в Конституцию на участке №2 в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.
Присутствующим представителем общественного объединения было снято видео. По этому видео, которое было размещено и в открытом доступе, было обращение в территориальную комиссию города Алматы. По фактам, которые были изложены в этом обращении и прикрепленном к нему видеоматериале, было проведено расследование. Территориальная комиссия выяснила, что члены участковой комиссии референдума проголосовали за других лиц. Данные факты признаны двумя членами участковой комиссии референдума, о чем есть объяснительные. Они сказали, что голосовали за родственников, которые включены в список избирателей этого участка.Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров
Стационарная урна, по словам члена комиссии, была опечатана, и голосование было переведено в переносную урну. В конце дня комиссия посчитала все результаты, представила в районную комиссию.
Нам были представлены результаты не только по Алматы, но и позиция территориальной комиссии референдума города Алматы, которая установила факты, свидетельствующие о нарушении законодательства «О выборах» и «О референдуме», которые были зафиксированы, разобраны, подтверждены, задокументированы должным образом по участку №2 города Алматы. Представление было внесено территориальной избирательной комиссией. Сегодня утром состоялся разбор ситуации, мы провели свое заседание, на котором согласились с позицией, высказанной ТКР Алматы. В рамках своей компетенции мы сегодня признали недействительным проведение республиканского референдума по участку №2 города Алматы и аннулировали этот результат. В опубликованных нами данных не содержатся данные по этому участку.Константин Петров
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