Почему аннулировали данные по голосованию на участке №2 в Алматы, объяснили в ЦКР

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Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров на брифинге в ведомстве рассказал, почему были аннулированы итоги голосования по поправкам в Конституцию на участке №2 в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.