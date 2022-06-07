Множество «лиц» одной болезни: как искоренить наркоманию

Директор алматинского центра помощи зависимым «Свободные люди» Антон Гордеев рассказал Zakon.kz, почему одними лишь запретами невозможно искоренить наркоманию и откуда растут ноги у болезненных склонностей.

По словам эксперта, в центр регулярно поступают люди, имеющие проблемы с так называемыми аптечными наркотиками. Особенно ими увлекаются подростки, но нередки и случаи, когда лекарствами со специфическим действием люди замещают более серьезные вещества – например, «синтетику».

Фото: Facebook/anton.e.gordeev

Порой, у наркоманов не хватает денег на покупку привычного наркотика. Тогда они просто идут в аптеку и подыскивают временную замену. На лекарства, которые, в основном, покупают, особенно покупают подростки возле школ, обращают внимание и их запрещают. Такой выход видится нашим законодателям и правоохранителям наиболее приемлемым и понятным. Однако для зависимого человека любая гениальная идея может стать наркотиком. Речь ведь не только о веществах, есть еще созависимость, трудоголизм, сексоголизм, компульсивное переедание и так далее. Склонный к зависимости человек может зависеть от чего угодно. Антон Гордеев

Аддиктивное расстройство

Говоря о склонности к зависимости, директор алматинского центра помощи зависимым «Свободные люди» подразумевает аддиктивное поведенческое расстройство. Медицинский источник описывает его как острое желание уйти от реальности путем употребления веществ, меняющих сознание, или же болезненную концентрацию на занятиях, дающих сильные эмоции.

Даже если исчезнет один наркотик, тут же появится другой. Мы ведь говорим о больных людях, им необходима доза, которая еще и все время повышается. Они не перестанут употреблять психоактивные вещества просто потому, что с продажи сняли какие-то таблетки – они найдут другой вариант. Антон Гордеев

Вместе с тем, как отметил эксперт, не дремлет и наркобизнес. Яркий пример тому – бич современности в виде синтетических наркотиков. Химики и маркетологи регулярно подбирают новые формулы, формы и названия, миксуют одни и те же компоненты в разных пропорциях для обхода законов. В итоге воздействие пересобранного «конструктора» на психику иной раз сложно спрогнозировать даже врачам. Оттого градус опасности заметно повышается.

Разные «приходы», разные проявления. Человек «под кайфом» может, например, спрыгнуть с крыши, пройти голым по улице. В некоторых случаях употребление наносит непоправимый урон психике. Антон Гордеев

Но вернемся к нездоровым склонностям. Как заверил директор алматинского центра помощи зависимым «Свободные люди», узнав о специфике его работы, даже случайные собеседники нередко начинают делиться собственным опытом знакомства с психоактивными веществами. И далеко не все люди, когда-либо пробовавшие наркотики, впали в зависимость.

По словам эксперта, чудовищный, но вместе с тем небезынтересный материал для изучения аддикции подарила наркологам война во Вьетнаме.

Пропаганда хорошо работала, люди шли воевать… А потом сталкивались с суровой, совсем не кинематографической реальностью. Естественно, в большинстве своем были к ней не готовы – начались самоубийства, дезертирства. А воевать-то кто-то должен был. Не знаю подробностей, но каким-то образом солдат начали подсаживать на наркотики. Больше 90% личного состава употребляли героин. Передозировок, конечно, было много, зато уменьшилось число побегов, суицидов. Однако лишь 30% ветеранов вьетнамской войны стали героиновыми наркоманами. Антон Гордеев

Корни зависимости

Директор алматинского центра помощи зависимым «Свободные люди» отметил, что склонность к расстройству формируется не только генами, средой и воспитанием, а комплексом факторов. Их все необходимо учитывать при терапии зависимости.

У нас в организме есть эндогенный спирт и морфий. Они выделяются в небольших дозах для того, чтобы мы могли проживать стрессы. У каждого человека есть индивидуальная норма этих веществ. Но если человек выпил, на следующий день организм выдает, условно, 30% от дозы. В течение времени показатели восстанавливаются до 100% при условии, что человек не пьет. Но если он зачал ребенка до восстановления показателей, то ребенок родится с той нормой, которая была на момент зачатия. Чем ниже норма, тем больнее человеку жить, тем он менее стрессоустойчив и более склонен к бегству от реальности. А жизнь, наоборот, становится все сложнее: обилие информации, гаджетов, психотравм. Антон Гордеев

Эксперт разъяснил, что отсутствие сексуального образования и табуированность темы у предков систематически приводила к пьяному зачатию. А значит, склонность к аддиктивному расстройству поведения у нынешних поколений максимально высока.

Кроме того, в детстве записывается немало программ психики, впоследствии отравляющих жизнь взрослому человеку. К примеру, компульсивное переедание. Привычка заедать стресс зачастую развивается на фоне того, что на любой крик малыша родители реагируют попыткой его накормить. Так формируется установка: «Испытываешь дискомфорт – ешь».

Заметьте, мы даже остросюжетные фильмы обычно смотрим с попкорном, чипсами, потому что «так спокойнее». Вывод: если имеется генетическая предрасположенность, психологические травмы, нюансы родительского воспитания – родители-то тоже транслировали ребенку свои негативные установки – жизнь в определенный момент может показаться настолько невыносимой, что человек, попробовав психоактивное вещество и получив долгожданное облегчение, начнет практиковать его употребление на постоянной основе. Антон Гордеев

Симптомы

По словам Антона Гордеева, выделяются четыре симптома заболевания: одержимость, компульсивность, эгоцентризм, отрицание. Эти черты подметили сами зависимые, борющиеся с недугом.

Для облегчения понимания директор алматинского центра помощи зависимым «Свободные люди» привел в пример знакомую многим ситуацию – постоянные долги, невозможность закрепиться на одном месте работы.

У зависимого человека плох контакт с реальностью. Даже мелкие неприятности вызывают бурю негодования и заставляют бежать – увольняться. Но для того, чтобы оправдать такое перед собой и близкими, нужна мотивация. И человек решает, допустим, что начальник – гад. Находясь в одержимости, он не может увидеть, что уже в пятый раз увольняется по этой причине. Это как раз компульсивное поведение – человек делает одно и то же, но надеется на другой результат: «На новом месте работы будет лучше». Застревающее поведение, можно сказать. Советов он при этом не слушает. Антон Гордеев

Явление созависимости

По словам эксперта, ситуация осложняется тем, что окружение зависимого человека зачастую само зависимо от него и не видит истинного положения вещей. Вдобавок созависимость также прогрессирует, заставляя субъект все больше «подсаживаться на иглу» эмоциональной боли.

Зависимость – семейное заболевание. Не бывает так, что последствия коснутся лишь одного. Зависимые мамы воспитывают зависимых детей. Такие люди склонны к суицидальным мыслям и не умеют строить нормальные отношения, поскольку чувствуют себя живыми, лишь находясь в постоянной тревоге. Нет драмы – пустота, страдания, «я никому не нужен». Антон Гордеев

Как бороться

Директор алматинского центра помощи зависимым «Свободные люди» отметил, что одними запретами и тюрьмами биопсихосоциальную болезнь не искоренить, а кардинальные решения поднимут на поверхность пласт других проблем, в результате чего меняться придется обществу в целом.

Понимание зависимости своеобразно. Многие думают, что это просто люди плохие, страдающие ерундой, и человек начинает реально считать себя неудачником. Порой это приводит к самоубийствам. Или еще вариант – «я бизнесмен, у меня личный водитель, а привычка пить виски каждый вечер – это не зависимость». Те же алкоголики до сих пор ассоциируются у толпы с бездомными, опустившимися на самое дно людьми. Но «дно» у всех разное: для одного – жить в подвале, а для другого – пересесть на автомобиль побюджетнее. Зависимые люди, как и все остальные, очень разные по темпераментам, взглядам, возрасту и внешности – единого «лица» болезни нет. Антон Гордеев

Выход эксперт видит в признании расстройства как факта и работе над собой в течение всей жизни, поскольку недуг никуда не исчезнет.

Даже если человек решит оставаться «чистым» и трезвым, зависимость возьмет свое в отношениях с окружающими, подходе к работе и увлечениям. Поэтому нужно не изображать ментальное здоровье, а учиться жить в ладу с миром, несмотря на душевную болезнь. Антон Гордеев

Отвечая на вопрос, как родителям помочь зависимому подростку, директор алматинского центра помощи зависимым «Свободные люди» посоветовал не устраивать скандалов, а поговорить, предложить несколько вариантов кризисных центров.