Трамп сделал громкое заявление о покушениях на него

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и директор по коммуникациям его предвыборной кампании Стивен Чунг сделали заявления о том, откуда "растут ноги" случившихся ранее покушений, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х Трамп написал, что большие угрозы его жизни идут со стороны Ирана.

"Все военные силы США наблюдают и ждут. Иран уже предпринял шаги, которые не сработали, но они попытаются снова. Нехорошая ситуация для всех. Я окружен большим количеством людей, оружия и вооружения, чем я когда-либо видел. Спасибо Конгрессу за единогласное одобрение гораздо большего количества денег для Секретной службы – ноль голосов "против", строго двухпартийный подход. Приятно видеть, что республиканцы и демократы объединяются в чем-то. Нападение на бывшего президента – это желание смерти для нападавшего!" – заявил он.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2024

Между тем, как пишет Mirror, представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг сообщил о том, что ранее кандидат в президенты был "проинформирован Управлением директора национальной разведки о реальных и конкретных угрозах со стороны Ирана убить его в попытке дестабилизировать и посеять хаос в Соединенных Штатах".

"Сотрудники разведки установили, что эти постоянные и скоординированные атаки усилились за последние несколько месяцев, и сотрудники правоохранительных органов всех ведомств работают над тем, чтобы обеспечить защиту Трампа и отсутствие вмешательства в выборы", – сказал он.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Затем 15 сентября около Дональда Трампа произошла стрельба, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. Позже ее расценили как покушение на убийство. Задержанному уже предъявили обвинение в покушении на убийство Трампа.