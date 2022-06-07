С 1 сентября в Казахстане первоклассники не будут изучать иностранный язык

В Казахстане школьники начнут изучать иностранный язык с третьего класса. Исследования показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно, сообщает Zakon.kz.

В начальной школе предмет «Иностранный язык» дети начнут изучать с третьего класса.

Исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно. Важно, чтобы в первом классе ребенок сначала научился слушать, читать, грамотно писать и устно излагать мысли на своем родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями. Президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева

Также, по словам спикера, будет увеличена учебная нагрузка по математике на 1 час, в первых классах в 2022-2023 учебном году и во вторых классах – в следующем учебном году.

Уроки математики в этих классах будут проводиться каждый день. Это поспособствует повышению математической грамотности обучающихся. Мадина Тыныбаева

Изменения коснулись и предмета «Художественный труд», он разделен на два предмета – «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство».

Кроме этого, одной из особенностей образовательного процесса предстоящего учебного года является внедрение в 5-11 классах курса под общим названием «Патриотизм и глобальные компетенции». Мадина Тыныбаева

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Проект инструктивно-методического письма можно посмотреть здесь.