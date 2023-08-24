В Алматы горожан будут обучать иностранным языкам в парках

Участники городского социального проекта "Парк языков" смогут бесплатно изучать иностранные языки. Занятия будут проходить в неформальной обстановке в парках города, сообщает Zakon.kz.

В Алматы сообщили о старте городского социального проекта "Парк языков", в рамках которого желающие смогут бесплатно изучать иностранные языки, сказано на официальной странице акимата в Facebook





Возрастная категория от 6 до 60 лет. Курсы будут проходить три раза в неделю в течение месяца. На выбор предоставляется 15 иностранных языков для обучения, рассказали в акимате.

"По завершении обучения всем активным участникам выдаются сертификаты. Планируется, что в этом сезоне обучение пройдет более 5 тыс. жителей города. Помимо иностранных языков в парках будут проходить занятия по казахскому языку", – сказано в сообщении.

Сотрудникам акимата будут помогать акиматы районов, активисты и волонтеры. О том, где можно записаться на курсы, смотрите в карточке.

Фото: facebook/акимат Алматы

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