В Нацбанке Казахстана рассказали о причинах сохранения базовой ставки

Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пресс-брифинге рассказал, какие факторы повлияли на решение НБК по сохранению базовой ставки на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– 1 п.п., передает Zakon.kz.

Председатель Нацбанка РК напомнил, что Комитет по денежно-кредитной политике НБК принял решение с 7 июня сохранить базовую ставку на уровне 14%.

Данное решение основывалось на результатах прогнозного раунда. Мы обновили наши ожидания в отношении дальнейшего развития макроэкономической ситуации в Казахстане. И, как разъясняли ранее, мы представили в пресс-релизе количественные прогнозы по инфляции и росту реального ВВП до конца текущего года и на среднесрочный период. Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов

Далее глава Центробанка перечислил факторы, повлиявшие на принятое решение по сохранению базовой ставки.

Первое. Динамика инфляции

После мартовского шока месячная инфляция замедлилась до 2% в апреле и 1,4% в мае, однако все еще остается высокой, значительно превышая и прошлогодние показатели, и среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция в мае достигла 14%, при этом рост цен наблюдался по всем компонентам. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 19%. Галымжан Пирматов

Как отметил глава Нацбанка РК, непродовольственная инфляция тем временем также ускорилась до 11,9% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров. Инфляция платных услуг выросла до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги.

По итогам текущего года мы ожидаем инфляцию на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению инфляции – данные меры фокусируются на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер инфляция может снизиться до нижней границы прогноза. Галымжан Пирматов

По словам председателя Нацбанка, ожидается некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, который будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ и уголь. Инфляция платных услуг будет замедляться из-за высокой базы 2021 года. Отмечаются риски роста цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также роста цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий.

В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5%. С одной стороны, на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года, с другой стороны, из-за принятого решения по базовой ставке, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. В связи с этим одним из рисков прогноза является возможный пересмотр темпов роста бюджетных расходов в сравнении с параметрами, заложенными в Законе РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». Галымжан Пирматов

Как считает глава Нацбанка РК, при отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора, при этом прогнозируется ее замедление к верхней границе коридора, то есть к 4-5%.

Что касается инфляционных ожиданий населения, количественная оценка инфляции на год вперед в мае 2022 года составила 11,7%. Тем не менее качественные ожидания на год вперед незначительно снизились после резкого скачка в марте текущего года. Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, связывают это в основном с удорожанием продуктов питания. В целом, мы видим первые признаки по стабилизации инфляционных ожиданий, но говорить об устойчивом тренде пока преждевременно. Галымжан Пирматов

Второе. Состояние внутренней экономики

Председатель Нацбанка РК отметил, что рост ВВП за четыре месяца текущего года составил 4,4%. Отмечается рост в основных отраслях экономики. Рост экономики поддерживается высокими ценами на сырье и снятием карантинных ограничений. Геополитическая обстановка в мире и авария на нефтепроводе КТК на данный момент не оказали значительного негативного влияния на экономику страны.

Также, по словам Галымжана Пирматова, потребительский спрос показывает положительную динамику. Продолжился рост розничного товарооборота, в частности продуктов питания и непродовольственных товаров.

Согласно нашим прогнозам, рост экономики в 2022 году составит 2,8-3,8%. Это связано с оценкой сохранения до конца года положительной динамики во всех основных отраслях экономики. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать темпы роста экономики. Галымжан Пирматов

По словам главы Центробанка, риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности. Реализация данного риска может негативно отразиться на пересмотре прогноза ВВП в сторону существенного снижения.

В 2023 году ожидается ускорение темпов роста ВВП до 3,5-4,5%. Этому будут способствовать нормализация экспортных и импортных цепочек поставок наряду со снижением неопределенности в экономике и ростом внешнего спроса. Также рост будет поддержан наращиванием объемов добычи энергоресурсов и внутренним спросом. В 2024 году ожидается продолжение роста экономики на фоне исчерпания негативного влияния шоков и существенного увеличения добычи с учетом реализации крупных нефтегазовых проектов. Галымжан Пирматов

Третье. Внешнеэкономическая конъюнктура

Также Галымжан Пирматов отметил, что инфляция в мире и странах – торговых партнерах продолжает ускоряться.

В мае текущего года инфляция в Еврозоне достигла рекордной отметки в 8,1%. В России в апреле инфляция ускорилась до 17,8%, в Китае – до 2,1%.

Индекс продовольственных цен ФАО ООН, несмотря на незначительное снижение второй месяц подряд, остается на близких к рекордным уровнях, составив в мае текущего года 157,4 пункта. В мае произошло снижение цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар. В то же время подиндексы цен на зерновые и мясо выросли. Мы ожидаем, что пик внешней инфляции придется на третий квартал текущего года, затем будет наблюдаться постепенное ослабление инфляционных процессов вплоть до 2024 года. Галымжан Пирматов

Как отметил глава Центробанка, по внешним ценам на продовольственные товары, по предпосылкам Нацбанка и с учетом ожидаемого охлаждения глобального спроса, давление начнет ослабевать только в следующем году.

С учетом баланса приведенных факторов Национальным банком и было принято решение сохранить базовую ставку на уровне 14%. Галымжан Пирматов

По словам председателя Нацбанка, риски для инфляции в большей степени связаны с глобальным ускорением инфляции, неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире и импортом внешней инфляции.

Возможные внутренние факторы ускорения инфляции в большей степени связаны с сохранением мягкой фискальной политики, высокими инфляционными ожиданиями, а также вероятностью ускорения инфляции платных услуг после завершения моратория на повышение цен на регулируемые услуги. Учитывая отмеченные факторы и баланс рисков инфляции, считаем, что при отсутствии новых шоков сохранение текущего уровня базовой ставки окажет сдерживающее воздействие на рост цен в среднесрочной перспективе. Галымжан Пирматов

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 25 июля в 15:00 по времени Нур-Султана.