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Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14%

РК, Нацбанк, базовая ставка, сохранение Фото: Zakon.kz
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 14% годовых с процентным коридором +/– 1 п.п., передает Zakon.kz.

Как отметили в Центробанке, «соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13%».

Решение принято с учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национального банка. Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году.Пресс-служба Нацбанка РК

В Центробанке также сообщили, что «дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике».

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка РК по базовой ставке будет объявлено 25 июля в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, 25 апреля Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 13,5 до 14%.

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