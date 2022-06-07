Кайрат Нуртай назначен спецпредставителем президента РК на комплексе «Байконур»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил специального представителя президента РК на комплексе «Байконур», сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», – говорится в официальном сообщении.

Кайрат Нуртай родился в 1982 году в Кармакшинском районе Кызылординской области.

В 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности «инженер-механик», в 2006 году окончил университет им. Д.А. Кунаева по специальности «юриспруденция», в 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и получил степень магистра государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.

С 2005 по 2006 год работал ведущим специалистом департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

2006–2014 годы – старший, главный эксперт, консультант, заведующий сектором (корпус А) канцелярии президента РК.

2014–2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации президента РК.

С 2015 по 2018 год занимал должность заместителя акима Шымкента.

В 2018-2019 годах работал первым заместителем акима Шымкента.

С июля 2021 года занимал должность акима Кармакшинского района Кызылординской области.