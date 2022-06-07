Кайрат Нуртай назначен спецпредставителем президента РК на комплексе «Байконур»
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», – говорится в официальном сообщении.
Кайрат Нуртай родился в 1982 году в Кармакшинском районе Кызылординской области.
В 2004 году окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева по специальности «инженер-механик», в 2006 году окончил университет им. Д.А. Кунаева по специальности «юриспруденция», в 2019 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и получил степень магистра государственного и муниципального управления.
Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим специалистом департамента кадрового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.
С 2005 по 2006 год работал ведущим специалистом департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.
2006–2014 годы – старший, главный эксперт, консультант, заведующий сектором (корпус А) канцелярии президента РК.
2014–2015 годы – государственный инспектор отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации президента РК.
С 2015 по 2018 год занимал должность заместителя акима Шымкента.
В 2018-2019 годах работал первым заместителем акима Шымкента.
С июля 2021 года занимал должность акима Кармакшинского района Кызылординской области.