Родительские собрания в школах Казахстана будут проводить по-новому

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался о формате проведения родительских собраний в школах, передает корреспондент Zakon.kz.

В прошлом году было поручено перейти на новый формат проведения родительских собраний. Не нужно как раньше собирать всех родителей в классе и обсуждать успеваемость, поведение ребенка. В присутствии других родителей не стоит обсуждать чужого ребенка. Асхат Аймагамбетов

По словам министра, учителя должны предоставлять информацию об успеваемости и поведении ребенка отдельно каждому родителю.

Конечно, когда при других родителях обсуждают твоего ребенка, родители не хотят приходить на школьные собрания. Поэтому нужно переходить к новому формату проведения родительских собраний. Учителя должны доводить до родителей информацию о том, каким предметом заинтересован их ребенок, какие следует дополнительно изучить, – добавил глава МОН.

Ранее на аппаратном совещании министерства Асхат Аймагамбетов предложил во всех школах страны на еженедельных линейках исполнять гимн. По словам министра, это будет формировать уважительное отношение детей к государственным символам страны.

Также стало известно, что теперь школьники будут изучать иностранный язык с третьего класса.