Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Родительские собрания в школах Казахстана будут проводить по-новому

дети Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался о формате проведения родительских собраний в школах, передает корреспондент Zakon.kz.
В прошлом году было поручено перейти на новый формат проведения родительских собраний. Не нужно как раньше собирать всех родителей в классе и обсуждать успеваемость, поведение ребенка. В присутствии других родителей не стоит обсуждать чужого ребенка.Асхат Аймагамбетов

По словам министра, учителя должны предоставлять информацию об успеваемости и поведении ребенка отдельно каждому родителю.

Конечно, когда при других родителях обсуждают твоего ребенка, родители не хотят приходить на школьные собрания. Поэтому нужно переходить к новому формату проведения родительских собраний. Учителя должны доводить до родителей информацию о том, каким предметом заинтересован их ребенок, какие следует дополнительно изучить, – добавил глава МОН.

Ранее на аппаратном совещании министерства Асхат Аймагамбетов предложил во всех школах страны на еженедельных линейках исполнять гимн. По словам министра, это будет формировать уважительное отношение детей к государственным символам страны.

Также стало известно, что теперь школьники будут изучать иностранный язык с третьего класса. 

Тамила Языкова
МОН РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Штормовое предупреждение на 7 июня: гроза, град и шквал
В Казахстане отменят требования к паспортам вакцинации и ПЦР-тестам на границе
Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни
10 автобусов изменят маршрут в Алматы с 7 июня
Астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на неделю
Холодную воду отключат на день в двух районах Алматы
Все вузы России исключили из Болонского процесса
Ситуация в Украине: Кадыров отправляет новых добровольцев, НАТО начинает учения на Балтике
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления