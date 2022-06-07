Кто может переселиться в другой регион, чтобы получить работу

Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 27 мая 2022 года внес изменения в правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Добровольное переселение лиц для повышения трудовой мобильности осуществляется по двум направлениям:

в регионы, определенные правительством Казахстана, в рамках региональных квот приема переселенцев и кандасов; в пределах одной области.

Местный орган по вопросам занятости населения для повышения мобильности рабочей силы вносит на рассмотрение региональной комиссии проект перечня населенных пунктов для переселения.

Региональная комиссия ежегодно до 15 января утверждает перечень населенных пунктов для расселения кандасов и переселенцев, а также участников внутриобластного переселения из числа сельских населенных пунктов, малых и моногородов со средним и высоким потенциалом экономического развития, городов областного и районного значения, а также центра экономического роста, и направляет перечень в местный орган по вопросам занятости населения.

Местный орган по вопросам занятости населения обеспечивает размещение перечня населенных пунктов на Электронной бирже труда, в разделе «Переселение», и направляет в центры занятости населения, акимам сельских округов.

При этом меры добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности в иные населенные пункты, не входящие в перечень, не реализуются.

Центры занятости населения содействуют в добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства следующим категориям лиц и членам их семей:

лицам, ищущим работу;

безработным;

отдельным категориям занятых лиц.

При этом преимущественным правом для добровольного переселения на новое место жительства для трудоустройства пользуются:

воспитанники детских деревень и выпускники детских домов, школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 16 до 23 лет; кандасы, переселяющиеся в регионы, определяемые правительством РК; выпускники организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования; лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юридического лица либо прекращением деятельности работодателя – физического лица, сокращением численности или штата работников, снижением объема производств и выполняемых работ и услуг, повлекшим ухудшение экономического состояния работодателя.

Содействие в добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства не распространяется на:

государственных служащих;

низкоквалифицированных рабочих;

лиц, не входящих в состав рабочей силы, за исключением лиц в составе семьи переселенца.

Меры государственной поддержки в добровольном переселении на новое место жительства предоставляются однократно.

Так, после прибытия на новое место жительства переселенцам предоставляется субсидия на переезд и возмещаются расходы по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.

Субсидия на переезд предоставляется единовременно в размере 70 МРП (214 410 тенге) на главу и каждого члена семьи.

Расходы по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг возмещаются ежемесячно, в течение 12 месяцев в следующих размерах:

1) для переселившихся в городскую местность:

20 МРП (61 260 тенге) для одного человека;

25 МРП (76 575 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех;

30 МРП (91 890 тенге) при количестве членов семьи пять и более;

2) для переселившихся в сельскую местность:

15 МРП (45 945 тенге) для одного человека;

18 МРП (55 134 тенге) при количестве членов семьи от двух до четырех;

21 МРП (64 323 тенге) при количестве членов семьи пять и более.

Приказ вводится в действие с 17 июня 2022 года.