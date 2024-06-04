В Казахстане обновили правила добровольного переселения кандасов и переселенцев
В частности, в правила вводится понятие, кто такие близкие родственники – это родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
При этом уточняется, что местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения утверждает по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения ежегодно до 15 декабря перечень населенных пунктов с учетом региональной квоты приема кандасов и переселенцев на предшествующий календарный год, утвержденной уполномоченным органом, для добровольного переселения лиц в целях расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения.
Следующие пункты также изложены в новой редакции.
Так, говорится, что содействие в межрегиональном добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства переселенца и членов его семьи (при наличии) не распространяется на:
- государственных служащих;
- низкоквалифицированных рабочих, относящихся к девятой группе классификатора занятий НК РК 01-2017;
- лиц, не входящих в состав рабочей силы, за исключением лиц в составе семьи переселенца;
- лиц, ранее постоянно проживавших в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством РК, и имеющих на момент подачи заявления постоянную регистрацию менее двух лет в трудоизбыточных регионах.
Информация о мерах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы размещается карьерными центрами в единой информационной системе социально-трудовой сферы или на Электронной бирже труда.
Выпускники из числа участников проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ", а также кандасы участвуют в добровольном межрегиональном переселении независимо от региона/государства выбытия.
При этом выпускники из числа участников проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ" получают меры государственной поддержки в регионе приема, независимо от региона обучения.
Как отмечается, обретение гражданства РК кандасами и членами их семей, включенным в региональную квоту приема кандасов, не является основанием для прекращения предоставляемых мер государственной поддержки в добровольном переселении.
Переселенцы, самостоятельно прибывшие из регионов выбытия в регионы приема переселенцев и проживающие там не более шести месяцев, а также выпускники проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ" в течение шести месяцев после выпуска из учебного заведения, независимо от времени регистрации в регионе приема переселенцев, подают заявление в карьерный центр региона приема.
После заключения социального контракта центры трудовой мобильности в течение трех рабочих дней перечисляют денежные выплаты на лицевой счет работодателя, открытый в банке второго уровня или в организациях, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Вместе с тем сертификат экономической мобильности предоставляется в виде материальной помощи в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы или документами Системы государственного планирования, в том числе концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также в рамках инструментов ипотечного кредитования финансовых институтов и системы жилищных строительных сбережений.
Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам или переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.
Сертификат экономической мобильности предоставляется на семью, а также лицам, расторгнувшим брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения лиц для повышения трудовой мобильности, в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1160 МРП (4 282 720 тенге в 2024 году).
Центр трудовой мобильности для осуществления денежной выплаты по сертификату экономической мобильности дифференцируют кандасов и переселенцев по следующим категориям:
- работающие по востребованным специальностям в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством РК;
- имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем членов семьи трудоспособного возраста;
- имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем несовершеннолетних детей либо детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 24-летнего возраста);
- осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в регионах для расселения кандасов и переселенцев.
Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление с приложением:
- при покупке жилья – предварительного договора или договора купли-продажи жилья, с оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества, а также документов, подтверждающих наличие собственных средств, предназначенных для осуществления предполагаемой сделки либо оплату оставшейся стоимости приобретаемого жилья, в размере не менее 50% от денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.
В случае предоставления предварительного договора купли-продажи жилья после получения выплаты по сертификату экономической мобильности в течение сорока пяти календарных дней предоставляется оригинал договора купли-продажи жилья.
- при первоначальном взносе по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья – документа, подтверждающего одобрение банком второго уровня выдачи жилищного займа;
- при строительстве жилья – документа, подтверждающего наличие земельного участка под индивидуальное жилищное строительство и/или личное подсобного хозяйства в собственности или на праве временного возмездного землепользования (аренды), а также документов, подтверждающих наличие средств, предназначенных для строительства жилья, в размере не менее 50% от денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.
Указанные документы представляются в копиях и оригиналах. После их сверки оригиналы возвращаются заявителю.
При этом не допускается использование денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на приобретение кандасом и переселенцем недвижимого имущества у супруга(-ги) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга(-ги) получателя (заявителя).
Также не допускается реализация в течение пяти лет недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.
Карьерные центры в течение одного рабочего дня направляют на рассмотрение заявление кандаса или переселенца о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности в центр трудовой мобильности.
Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления рассматривает его и выносит решение о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности заявителю либо принимает решение об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин, а также уведомляет заявителя о принятом решении.
Основаниями для отказа в выдаче сертификата экономической мобильности являются:
- непредставление заявителем документов, предусмотренных частью первой настоящего пункта;
- выявление недостоверных данных (сведений), содержащихся в представленных документах;
- наличие оснований, предусмотренных пунктом 76 правил, полученных из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости;
- отсутствие регистрации супруг(а) и членов семьи (при наличии) заявителя по адресу населенного пункта/района/области, указанного в направлении на переселение для проживания, выданном карьерным центром;
- приобретение либо строительство жилья за пределами населенного пункта назначения, указанного в направлении на переселение, выданном кандасу или переселенцу карьерным центром.
Указывается, что для совершения сделки с недвижимым имуществом, приобретенным кандасом или переселенцем, за счет сертификата экономической мобильности необходимо получить согласие Центра трудовой мобильности.
В правилах также уточняется, что в случае наличия у участника программы "С дипломом в село!", а также у кандаса или переселенца и членов его семьи по новому месту жительства жилища на праве собственности в течение последних пяти лет, либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда со сроком более чем за последние шесть месяцев, то жилище, служебное жилище, либо комната в общежитии по новому месту жительства, и денежная выплата по сертификату экономической мобильности не представляется, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг не осуществляется.
Вместе с тем правила дополнены новыми пунктами. Так, предусматриваетсяя, что в случаях внутренней самостоятельной миграции кандасов или переселенцев и члена(ов) их семей по собственному волеизъявлению за пределы регионов, определенных для переселения, в течение пяти лет, основаниями для осуществления возврата выплаченных кандасам или переселенцам и члену(ам) их семей материальной помощи являются:
- заявление получателя материальной помощи о ее возврате;
- уведомление (претензия) центра трудовой мобильности о добровольном возврате полученной кандасом или переселенцем и членом(ами) их семей материальной помощи;
- решение суда о возмещении суммы полученной материальной помощи в бюджет.
Центры трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня выявления факта самостоятельного выбытия кандаса или переселенца и члена(ов) их семей за пределы регионов направляют кандасу или переселенцу и члену(ам) их семей уведомления о добровольном возврате полученной ими материальной помощи.
Кандас или переселенцы в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления предоставляет адресату письменный ответ, предусматривающий срок возврата, не превышающий шести месяцев.
Также предусмотрена подача обращения в судебные органы с исками к кандасу или переселенцам центром трудовой мобильности в случаях:
- полного или частичного отказа кандасом или переселенцем и члена(ми) их семей удовлетворить претензию;
- неполучения ответа от них на предъявленное уведомление по истечении 20 рабочих дней с момента его направления центром трудовой мобильности.
Возврат выплаченной кандасам или переселенцам материальной помощи осуществляется в доход местного бюджета.
Приказ вводится в действие с 14 июня 2024 года.