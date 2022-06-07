Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для людей с инвалидностью

Наиболее высокие зарплаты людям с ограниченными возможностями готовы предложить в сфере IT, а также на позициях преподавателей, копирайтеров и специалистов отдела продаж, передает Zakon.kz.

По данным онлайн-платформы по поиску работы HeadHunter, лидером топа высокооплачиваемых вакансий стала позиция специалиста отдела оптовых продаж. В алматинской компании он может получать до 800 тыс. тенге в месяц.

В список также вошла должность координатора-валидатора анкет (в обязанности входит вычитка анкет, заполненных тайными покупателями). За знание казахского языка, внимательность, ответственность и наличие стабильного доступа в интернет соискателю готовы предложить от 500 тыс. тенге в месяц.

На зарплату до 400 тыс. тенге ежемесячно может рассчитывать опытный преподаватель по игре на гитаре. Бонус – гибкий график.

Актуальное предложение для жителей столицы. Зарплата от 390 тыс. тенге ожидает PHP-программиста местного агентства недвижимости. Кандидату необходимо иметь опыт работы. В обязанности входит разработка и поддержка нескольких проектов на PHP + JS, добавление новой функциональности, исправление ошибок, тестирование, в некоторых случаях – верстка.

Доход до 350 тыс. тенге доступен копирайтеру с удаленным форматом работы. Приветствуется опыт написания и редактирования статей на иностранных языках с помощью переводчика. Нелишним будет уметь проверять свой текст на уникальность и знать основы SEO.

От 200 тыс. тенге готовы платить офис-менеджеру промышленной компании. Под его ответственность подпадут входящая и исходящая корреспонденция, оформление виз, делопроизводство, перевод и телекоммуникационная связь.