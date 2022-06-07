Авиасообщение между Китаем и Казахстаном будет возобновлено

Состоялся официальный визит члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И в Казахстан. В ходе переговоров стороны достигли ряда договоренностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что состоялись практические, плодотворные и содержательные переговоры с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Мы будем повышать потенциал таких механизмов, как Комитет по сотрудничеству, Комиссия по сотрудничеству в области инвестиций, Форум регионального сотрудничества, продвигать диверсификацию, укрепление, повышение качества двустороннего сотрудничества. Будем неуклонно развивать взаимовыгодное сотрудничество, изыскивать новые сферы и возможности сотрудничества, всемерно обеспечивать пропускную способность маршрута «Китай — Европа», раскрывать потенциал транскаспийского международного транспортного коридора, продвигать диверсификацию транспортных маршрутов. Министр иностранных дел Китая Ван И

В планах сторон — наращивать усилия по созданию новых точек роста в области 5G, больших данных, искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничной электронной торговли, а также возобновляемых источников энергии.

С удовольствием объявляю, что восстановлено функционирование всех пунктов пропуска на китайско-казахстанской границе. Наблюдаются большие сдвиги в вопросах возобновления авиасообщения. Авиакомпании Казахстана и Китая будут в ближайшее время выполнять два рейса в неделю, что принесет выгоду народам двух стран. Ван И

Мухтар Тлеуберди отметил, что стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия между Казахстаном и Китаем в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.