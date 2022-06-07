Пенсионные взносы за счет работодателей — мнение экспертов

Казахстанские предприниматели получили уведомление о том, что с 2023 года они будут обязаны, помимо нынешних социальных отчислений за работников и налогов, производить дополнительно 5%-ные взносы на пенсионные счета. Zakon.kz узнал, к чему это может привести.

Так называемые обязательные пенсионные взносы работодателей (ОПВР) должны были ввести еще в 2018 году. Но сначала из-за внедрения системы ОСМС, а потом в связи с пандемией обязанность для работодателей вносить дополнительные 5% на пенсионные счета работников, помимо всех тех отчислений, которые они продолжат осуществлять, перенесли на 2023 год.

Управление накопительной пенсионной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК разослало в Национальную палату предпринимателей и далее по отраслевым ассоциациям документ. В нем работодателям напомнили, что вопрос введения ОПВР с 2023 года сложно считать «сюрпризом», поскольку эта норма должна была быть введена в действие пять лет назад и на сегодняшний день вопрос отмены или отсрочки введения данной нормы не рассматривается.

Зачем нужны ОПВР

Сегодня выходящие на пенсию казахстанцы получают пенсию, состоящую из трех компонентов – базового, солидарного и из ЕНПФ. Если базовую пенсию государство продолжит начислять и дальше, то солидарную пенсию от государства получат только те казахстанцы, у кого есть стаж работы в период до 1998 года.

То есть, условно говоря, последнее поколение, которое сможет получить солидарную часть пенсии, достигнет пенсионного возраста в 2042 году.

Третья часть пенсии – это выплаты из того, что накоплено за период работы за счет 10%-ных взносов самого работника в ЕНФП. По оценкам, данным в Концепции по дальнейшей модернизации пенсионной системы РК, людям, которым предстоит выйти на пенсию после 2040 года, этих накоплений для обеспечения достойной пенсии хватать не будет. Эту проблему хотят решить за счет дополнительных взносов работодателей в размере 5% от доходов работников.

В документе Министерства труда и соцзащиты населения РК утверждается, что введение ОПВР позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений казахстанцев при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам. При этом, по данным ведомства, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне, в том числе за счет предусмотренных в рамках Налогового кодекса послаблений в части отнесения суммы уплаченных ОПВР на вычет до налогообложения.

Право на пенсионные выплаты за счет ОПВР будут иметь лица, достигшие пенсионного возраста, при стаже участия не менее пяти лет (60 месяцев), в размере не более двух прожиточных минимумов. Пенсионные выплаты за счет ОПВР должны будут выплачиваться пожизненно, при этом ежегодно размеры пенсий будут индексироваться.

Необходимо отметить, что, в отличие от накопительной пенсионной системы, пенсии за счет ОПВР в условно-накопительном компоненте не наследуются (поскольку не являются собственностью работника) и на них не распространяется гарантия по сохранности пенсионных накоплений. Документ Управления накопительной пенсионной системы МТСЗН РК

Для вкладчиков ОПВР будут автоматически открыты отдельные условные пенсионные счета в ЕНПФ при поступлении первого платежа. На них будет фиксироваться сумма перечисляемых работодателями взносов за каждого работника и формироваться условные пенсионные накопления.

Поступающие от работодателей пенсионные взносы не будут капитализироваться и не станут собственностью отдельных лиц, а будут расходоваться на выплату текущих пенсий за счет ОПВР. При достижении работником пенсионного возраста и наличии не менее пяти лет стажа участия размер пенсии из условно-накопительного компонента будет определен, исходя из накоплений, сформированных на условном пенсионном счету, и ожидаемой продолжительности жизни. То есть пенсия будет эквивалентна сумме пенсионных накоплений, сформированных за весь период трудовой деятельности граждан, распределенных во времени в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни. Документ Управления накопительной пенсионной системы МТСЗН РК

Работодателей предупредили, что дальнейшее откладывание срока введения ОПВР отрицательно скажется на уровне пенсионного обеспечения будущих пенсионеров. В особенности от этого могут пострадать казахстанцы, которые будут выходить на пенсию в 2040-х годах, – размер их выплат по актуальным расчетам может быть на 30% ниже по сравнению с теми, кто выйдет на пенсию в 2050-2060-х годах.

Что думают работодатели и финансисты?

Руководитель Центрального дома бухгалтера Альмира Шарафутдинова уверена, что в нынешних реалиях запуск ОПВР может привести не к положительному, а обратному эффекту.

С каждым годом увеличиваются расходы работодателя в части нагрузки по налогам и платежам. Но в части включения обязательства по выплате ОПВР – это новая норма, которая значительно повлияет на бизнес, серьезно увеличив затраты. На сегодняшний день нагрузка на работодателя составляет 16% от фонда оплаты труда. При добавлении ОПВР нагрузка увеличится до 21%. Считаю, что при введении данной нормы доходы работника не будут расти, потому что работодатели не станут увеличивать заработные платы, а используют дополнительные средства на выплату ОПВР. Альмира Шарафутдинова

Финансист дала не самый радужный прогноз. Она считает, что введение ОПВР может побудить работодателей на так называемую серую зарплату, когда официально оформляется только часть доходов. Это, соответственно, приведет к тому, что отчисления в ЕНПФ будут небольшими, и пенсию человек будет получать не самую большую, хотя реальный его доход был выше заявленного.

Работодатели подтвердили, что запуск ОПВР увеличит их расходы и заставит принимать непопулярные решения.

По словам генерального директора ТОО «Астана Тауэр Ишлетме» Жанар Есенеевой, нагрузка по налогам и платежам с заработной платы у работника сейчас распределяется следующим образом: 10% – ОПВ, 10% – ИПН, 2% – ОСМС, итого – 22% для работника. Нагрузка по налогам и платежам для работодателя: 9,5% – соцналог, 3,5% – соцотчисления, 3% – ОСМС, итого – 16%. Общая сумма налогов и платежей с зарплаты сейчас составляет 38%, а при внедрении дополнительных 5% ОПВР нагрузка на работодателя составит 21%, а общая сумма налогов и платежей достигнет 43%. Это почти половина зарплаты.