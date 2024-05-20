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Пенсионные выплаты за счет обязательных взносов работодателя: разработаны правила

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 16:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Минтруда разработало Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из единого накопительного пенсионного фонда, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых они перечислялись в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

  • при наступлении пенсионного возраста (63/61 лет);
  • лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

При этом максимальный размер пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя не может превышать двукратный размер прожиточного минимума.

Пенсионные выплаты назначаются со дня обращения.

Указывается, что пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы РК включительно.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июня.

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Ранее сообщалось, что обязательные пенсионные взносы работодателей поэтапно внедрили в Казахстане с 1 января 2024 года. Работодатели выплачивают пенсионные взносы за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в этом году до 5% к 2028 году.

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