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В Казахстане разрешат охоту на сайгаков

хотят разрешить охоту на сайгаков Фото: wikimedia
Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила выдачи разрешений на пользование животным миром, сообщает Zakon.kz.

В частности, в главу о разрешениях на пользование животным миром добавят подпункт «сбор дериватов сайгаков» и уточнят, что разрешения на охоту выдаются также и в целях сбора дериватов сайгаков.

Госуслуга оказывается:

  • местными исполнительными органами, за исключением научно- исследовательского лова на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на территории двух и более областей, в пределах установленных лимитов и квот изъятия животных, сбора дериватов сайгаков;

  • ведомством в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных в целях научно-исследовательского лова на рыбохозяйственных водоемах, расположенных на двух и более областях;

  • ведомством в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира в целях сбора дериватов сайгаков.

При выдаче разрешения на сбор дериватов сайгаков оформляется заявка «на выдачу разрешения на пользование животным миром», удостоверенная ЭЦП, она направляется через веб-портал электронного правительства по специально утвержденной форме.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 июня.

Ранее сообщалось, что популяция сайгаков по Казахстану возросла до 1 млн 318 тыс. особей. В прошлом году было 842 тыс. особей.

Лариса Черненко
МЭГПР РК Казахстан
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