Экс-чемпион мира Бекзат Нурдаулетов узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион мира по боксу среди любителей в полутяжелом весе казахстанец Бекзат Нурдаулетов узнал, с кем проведет следующий бой на профессиональном ринге, передает Zakon.kz.

Бекзат на данный момент провел на профи-ринге четыре боя, все из них выиграл, причем два – досрочно. Ближайший выход на ринг казахстанского боксера ожидается 11 июня на вечере бокса в Актау, где ему в 8-раундовом поединке будет противостоять аргентинец Дурвал Элиас Паласио (9-2, 6 КО).

Еще одним важным событием вечера станет 10-раундовый бой другого казахстанца Бекмана Сойлыбаева в соглавном бою против опытного мексиканца Томаса Рохаса (52-20-1, 34 КО).

В главном бою вечера бокса в Актау 11 июня казахстанец Меирим Нурсултанов (16-0, 9 КО) проведет защиту принадлежащего ему чемпионского пояса WBO International в среднем весе. Его соперником станет аргентинец Себастьян Орасио Папески (18-3, 6 КО).