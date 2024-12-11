Бекзат Нурдаулетов одержал волевую победу в финале ЧА-2024 по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу Бекзат Нурдаулетов завоевал "золото" азиатского первенства в Чиангмае (Таиланд), выиграв у оппонента из Узбекистана на последних минутах финальной встречи, сообщает Zakon.kz.

Финальный бой Бекзата Нурдаулетова и Джасурбека Юлдошева из Узбекистана был решающим в весовой категории до 86 кг.

Уроженец Жанозена и серебряный призер мирового чемпионата 2019 года проигрывал по ходу двух первых раундов. Однако в третьем игровом отрезке, особенно на последних минутах, Бекзат сумел переломить ход встречи в свою пользу и вырвать победу у соперника.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Таким образом, Бекзат Нурдаулетов 11 декабря положил в нашу копилку вторую медаль высшего достоинства ЧА-2024. Ранее этого достижения первым добился Махмуд Сабырхан.