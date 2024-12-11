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Спорт

Бекзат Нурдаулетов одержал волевую победу в финале ЧА-2024 по боксу

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:57 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Представитель сборной Казахстана по боксу Бекзат Нурдаулетов завоевал "золото" азиатского первенства в Чиангмае (Таиланд), выиграв у оппонента из Узбекистана на последних минутах финальной встречи, сообщает Zakon.kz.

Финальный бой Бекзата Нурдаулетова и Джасурбека Юлдошева из Узбекистана был решающим в весовой категории до 86 кг.

Уроженец Жанозена и серебряный призер мирового чемпионата 2019 года проигрывал по ходу двух первых раундов. Однако в третьем игровом отрезке, особенно на последних минутах, Бекзат сумел переломить ход встречи в свою пользу и вырвать победу у соперника.

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 15:57

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Таким образом, Бекзат Нурдаулетов 11 декабря положил в нашу копилку вторую медаль высшего достоинства ЧА-2024. Ранее этого достижения первым добился Махмуд Сабырхан.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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