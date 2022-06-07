Мбаппе возглавит список высокооплачиваемых спортсменов планеты
Долгая история перехода французского футболиста в «Реал» завершилась две недели назад. Килиан Мбаппе остался в ПСЖ. Парижский клуб объявил о подписании нового контракта с нападающим до 2025 года. По сведениям некоторых СМИ, ему предложили зарплату в 100 млн евро с подписным бонусом в 300 млн евро.
Фото: Instagram/k.mbappe
Главным условием нового контракта, как отмечает Marca, стала его финансовая часть. Мбаппе собирался уходить к «сливочным», но, спустя время, изменил свое решение, подписав договоренность о многомиллионном контракте с ПСЖ.
Представители и фанаты «королевского» клуба были сильно огорчены поступком французского игрока, так как поняли, что именно деньги стали основной причиной для принятия решения.
Фото: Instagram/k.mbappe
Кроме денег, нужные слова убеждения нашел президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, который обещал Мбаппе сделать новый проект в клубе.