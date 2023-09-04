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Мбаппе возглавил список снайперов французского чемпионата

Мбаппе стал лучшим бомбардиром французского чемпионата Фото: Instagram/psg
Лидер французского футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе оформил дубль во втором поединке Лиги 1 подряд. С пятью голами он стал лучшим бомбардиром нового сезона, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий парижского коллектива забил два гола в ворота "Лиона" в рамках четвертого тура Лиги 1. Матч завершился крупной победой ПСЖ со счетом 4:1.


На прошлой неделе Мбаппе также дважды отличился, огорчив вратаря "Ланса". Итоговый счет поединка – 3:1 в пользу подопечных Луиса Энрике. Первый свой мяч в новом сезоне Килиан Мбаппе забил 19 августа, когда обеспечил гостевую ничью во встрече с "Тулузой" – 1:1.

Тем самым Мбаппе с пятью голами возглавил список бомбардиров чемпионата Франции. За ним следуют Виссам Бен-Йеддер ("Монако") и Мостафу Мохамед ("Нант"), у обоих по четыре гола на счету.

Между тем португальская футбольная звезда Криштиану Роналду продолжает обновлять свой мировой рекорд, забив на днях 850-й юбилейный гол в карьере. Абсолютный рекордсмен мира отличился в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазма".

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ПСЖ Мбаппе Килиан
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