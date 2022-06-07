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Токаев принял министра иностранных дел Китая

Касым-Жомарт Токаев и Ван И Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял члена Госсовета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахстанско-китайского долгосрочного всестороннего стратегического партнерства, а также сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

Дав высокую оценку достигнутому за 30 лет уровню стратегического партнерства, глава государства подчеркнул неизменную заинтересованность в углублении двустороннего комплексного взаимодействия Казахстана с Китаем.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что запланированный на осень 2022 года ответный государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан придаст новый мощный импульс развитию казахско-китайских отношений.

В нынешнем году мы отмечаем очень важное и знаменательное событие – 30-летие со дня установления казахско-китайских дипломатических отношений, а также проведение юбилейного XX Съезда Компартии Китая. Рассчитываю, что предстоящие переговоры на высшем уровне откроют новую яркую страницу в летописи нашего стратегического партнерства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Передав теплые слова приветствия своему китайскому коллеге, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за приглашение принять участие в онлайн-диалоге высокого уровня «БРИКС плюс» под председательством КНР, посвященном формированию глобального партнерства в целях развития в новую эпоху.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан поддерживает выдвинутые Си Цзиньпином инициативы в сфере глобальной безопасности и развития. Их реализация позволит смягчить острый дефицит безопасности и доверия в международных отношениях, а также будет способствовать реализации целей ООН в области устойчивого развития до 2030 года.

Ван И передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия и поздравление председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением общенационального референдума.

Результаты референдума свидетельствуют о том, что предпринимаемые под вашим руководством меры по всесторонней модернизации государства пользуются самой широкой поддержкой граждан. Это имеет крайне важное значение для строительства Нового Казахстана и создает прочную основу для будущего развития страны.Министр иностранных дел Китая Ван И

Ван И отметил, что двусторонние отношения между КНР и Казахстаном демонстрируют большую жизнеспособность благодаря мудрому руководству лидеров двух стран.

Председатель Си Цзиньпин весьма дорожит личной дружбой и доверительными отношениями с вами. Инициатива по строительству Нового Казахстана демонстрирует вашу мудрость и решительность. Мы всецело вас поддерживаем и желаем успешной реализации поставленной задачи.Ван И

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. Подтверждено обоюдное стремление продолжить взаимодействие на международной арене, в том числе по линии ООН, ШОС, СВМДА и ОИС.

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай
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