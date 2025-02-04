Токаев принял министра иностранных дел Туркменистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 4 февраля 2025 года, глава государства отметил поступательное развитие казахско-туркменских отношений по всем направлениям в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Также в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Туркменистан с началом Международного года мира и доверия, инициированного Ашхабадом, который совпал с 30-летней годовщиной позитивного нейтралитета страны.

Отметив важное значение миротворческих инициатив Туркменистана, Токаев выразил готовность Казахстана и далее оказывать всемерную поддержку в их успешной реализации.

Кроме того, в публикации сказано, что между двумя странами активно поддерживается высокая динамика экономического взаимодействия, в конструктивном ключе продвигаются актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Рашид Мередов также передал президенту Казахстана теплые слова приветствия от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Фото: akorda.kz

По словам дипломата, казахско-туркменское сотрудничество носит стратегический характер и имеет прочные и долгосрочные перспективы. В этом ключе туркменская делегация подтвердила приверженность Ашхабада дальнейшему наращиванию сотрудничества с Астаной по всему спектру межгосударственных связей.

Собеседники обсудили ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в энергетической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее стало известно, что Токаев направил телеграмму президенту Шри-Ланки. Глава Казахстана поздравил Ануру Кумару Диссанаяке и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.