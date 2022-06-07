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За неделю во Франции резко выросли цены на топливо

бензин Фото: Zakon.kz
Данные об этом опубликовало министерство экологических преобразований страны, передает Zakon.kz.

Утоняется, что цена за бензин марки Super SP95-E10 составляет 2,066 евро (более 953 тенге) за литр. На прошлой неделе цифра была на 13,7% меньше. Стоимость дизеля возросла на 13,3% – 1,9615 евро (более 905 тенге) за литр.

Как отмечается, для дизеля это самый большой скачок с 28 марта, для бензина – с 14 марта. В апреле стоимость топлива упала, после чего продолжила расти небольшими темпами практически каждую неделю.

Министерство экологических преобразований опубликовало статистику по топливу впервые после того, как 3 июня ЕС сообщил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций.

Елена Беляева
Франция
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